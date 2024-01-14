دوري "أن بي ايه": سجل سلتيكس نظيف من الخسارة

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : حافظ بوسطن سلتيكس على سجله خالياً من الخسارة على أرضه للمباراة الـ 19 توالياً بفوزه على ضيفه هيوستن روكتس 145 113 السبت، بالتزامن مع عودة مدرب الاخير وسلتيك سابقاً النيجيري الأصل إيمي أودوكا من الإيقاف، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

ونجح سلتيكس، الفريق الوحيد الذي لم يخسر في عقر داره، في الخروج فائزاً من ملعبه "تي دي غاردن" وعزز رقمه القياسي الشخصي في انطلاقة الموسم، كما حقق انتصاره الـ 30 مقابل تسع هزائم في صدارة المنطقة الشرقية.

وتألق في صفوف الفائز الثنائي جايلن براون وجايسون تايتوم، فسجل الأول 32 نقطة، منها 21 في الربع الثالث، واضاف الثاني 27.

قال براون عن نجاحه في الربع الثالث "أن تكون عدوانيا. في كثير من الأحيان، يجعلك الدفاع تنطلق".

وتابع "أتعامل مع الأمر بسرعة وعندما نلعب بهذه الطريقة عندما ننتقل إلى الهجوم يكون من الصعب التغلب علينا".

في المقابل، أوقف أودوكا، مدرب روكتس الحالي وسلتيكس السابق الذي كان قاده إلى نهائيات "أن بي آيه" عام 2022 حين خسر أمام غولدن ستايت، قبل بداية المعسكر التدريبي لموسم 2022 2023 بسبب ارتباطه بعلاقة مع احدى الموظفات في نادي سلتيكس.

لاحقا، استبعد سلتيكس مدربه أودوكا واستبدله بمساعده جو مازولا بشكل دائم في شباط/فبراير الماضي.

وحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الخامس توالياً وتقاسم صدارة المنطقة الغربية مع مينيسوتا تمبروولفز برصيد 27 فوزا مقابل 11 هزيمة لكل منهما.

وفاز ثاندر على أورلاندو ماجيك 112 100، في مباراة تألق فيها الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر بتسجيله 37 نقطة للفائز.

وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة وأضاف داميان ليلارد 27 وكريس ميدليتون 24 مع 10 تمريرات حاسمة، وقادوا فريقهم باكس للفوز على غولدن ستايت ووريرز 129 118.

وبرز البديل الكونغولي جوناثان كومينغا بتسجيله 28 نقطة في صفوف ووريرز الذي خاض اللقاء من دون نجمه ستيفن كوري للراحة.

وسجل اللاعب المبتدىء جوردان هوكنز 34 نقطة، هي الاعلى له هذا الموسم، وقاد فريقه نيو أورليانز بيليكانز للفوز على دالاس مافريكس 118 108.

وكان كايري إرفينغ مع 33 نقطة الأفضل في صفوف مافريكس الذي افتقد لجهود نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب اصابة في كاحله.

وفاز شيكاغو بولز على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 122 116، بفضل نجمه المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الذي حقق "دابل دابل" مع 24 نقطة و16 متابعة، فيما أضاف ديمار ديروزان 20 نقطة.

وفي أتلانتا، تفادى واشنطن ويزاردز خسارة سادسة تواليا بفوزه على مضيفه هوكس 127 99.

وفاز يوتا جاز على لوس أنجليس ليكرز 132 125، بفضل الفنلندي لاوري ماركانن الذي تألق في صفوف الفائز مع 29 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات حاسمة.