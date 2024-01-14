الامارات | «كاراتيه الشارقة» يتصدر بطولة الإمارات لمنافسات «الكاتا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق الشارقة للكاراتيه، بإجمالي 11 ميدالية ملونة، صدارة الترتيب العام في بطولة «الإمارات» لمنافسات فردي «الكاتا» لفئات المراحل السنية (البراعم والزهرات والأشبال والفتيات تحت 21 سنة) بدرجتيها الأولى والثانية، التي أقيمت أمس على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة).

وشهدت البطولة مشاركة قياسية بلغت 286 لاعباً ولاعبة مثلوا 20 نادياً، قبل أن تنهي فرق نادي الشارقة المنافسات بإحراز خمس ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وأربع ميداليات برونزية بإجمالي 11 ميدالية ملونة، ضمنت له الصدارة، بفارق مريح عن نادي شباب الأهلي الذي أحراز ست ميداليات ملونة (1 ذهب- 1 فضة- 4 برونز)، تلاه نادي اتحاد كلباء بإحراز 3 ميداليات ملونة (1 فضة- 2 برونز).