"كيفية ضبطها؟".. 6 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وموزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - يتطلع الجماهير المصرية، وعشاق كرة القدم، إلى مشاهدة مباراة منتخب مصر مع نظيره موزمبيق المقرر لها اليوم، في افتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وموزمبيق، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة الأفريقية الأكبر، على ملعب فيليكس هوفويت.

ويبحث الجمهور، على كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي، بشكل مجاني، في ظل حصول شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط.

وينشر موقع "الخليج 365"، طريقة تنزيل القنوات المجانية من أجل مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

القناة الجزائرية الأرضية

من بين القنوات السهلة على المشاهد تنزيلها لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق، قناة الجزائرية الأرضية تحمل اسم Programme National Algeria.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500