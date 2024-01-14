أمم إفريقيا.. بلماضي: نمتلك الخبرات في الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم عن أنه يمتلك في لاعبين لديهم خبرات كثيرة في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الرابعة والثلاثون، بالأمس الإثنين، حيث أفتتح المنتخب الكوت ديفواري البطولة بالفوز على نظيره غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

وصرح بلماضي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة أنجولا في الغد، حيث قال: "بالطبع تواجدنا معًا لمدة 3 أسابيع تقريبًا، فالأمر مختلف عن تواريخ أجندة الاتحاد الدولي".

وتابع: "لا نستطيع تغيير عدد اللاعبين بالكامل من بطولة لأخرى، نحن لا نُغير الفريق بالكامل، لكن من الطبيعي معاينة بعضهم".

وأردف بلماضي تصريحاته: "نمتلك الخبرات في المنتخب، فنملك لاعبين شاركوا في 4 و5 نسخ من كأس أمم إفريقيا".

وأتم بلماضي تصريحاته: "نبحث جميعا عن إثبات أن نسخة 2021، بالنسبة لنا كانت مجرد تعثر فقط".

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة قوية أمام نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء الغد.