شوقي غريب محللًا لمباريات كأس أمم أفريقيا إم بي سي مصر

ياسر رشاد - القاهرة - رحب الكابتن شوقي غريب، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي بالتواجد علي شاشة ام بي سي مصر خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية.

يمتلك شوقي غريب تاريخ كبير في كرة القدم المصري سواء لاعبا فاز بالامم الافريقيه في بطولة 86 او مدربا حقق البطوله ثلاث مرات متتاليه ليجمع بين الفوز بالبطوله لاعبا ومدربا كما انه المصري الوحيد الذي شارك في الاولمبياد لاعبا ومديرا فنيا.

وأيضًا الإنجازات الأخري منها الفوز بالأمم الإفريقية للمنتخبات الأولمبية 2019، والمدرب المصري الوحيد الذي فاز بميدالية في المونديال عندما حققها اثناء قيادته لمنتخب الشباب في كأس العالم بالارجنتين.

وحرص غريب خلال الأيام الماضية على متابعة المنتخبات المشاركة في البطولة والاجهز الفنية التي تقودها وأبرز نجومها الذين يشاركون في الدوريات الاوربية.

الظهور الاول للكابتن شوقي غريب سيكون اليوم عقب المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر أمام نظيره الموزمبيقي.