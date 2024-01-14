زيزو أساسيا.. فيتوريا يعلن التشكيل الرسمي للفراعنة أمام موزمبيق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هانى، محمد حمدى، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، ومصطفى محمد.

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث سيواجه منتخب موزمبيق، مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيليكس بوانيي" في أبيدجان بدولة كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، التي تضم منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.