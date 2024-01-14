موزمبيق تحقق أولى مفاجآت كأس الأمم الإفريقية بالتعادل مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة افتتاح المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي انتهت بتعادل موزمبيق مع منتخب مصر بنتيجة 2-2.

وأحرز هدف منتخب مصر مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة، فيما أحرز هدفا منتخب موزمبيق ويتي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، وأضاف كليسيو باكوي الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 58، ليحرز محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 97.

وتضم المجموعة الثانية كل من، مصر والرأس الأخضر بالإضافة إلى غانا وموزمبيق.

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