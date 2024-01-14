"مزري".. محلل رياضي يعلق على أداء منتخب مصر ضد موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق عمر عبدالله المحلل الرياضي لشبكة قنوات "أون تايم سبورت" على أداء منتخب مصر بعد التعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

ونشر عمر عبدالله عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا: "أداء مزري في كل شيء فرديا وجماعيا ونفسيا وذهنيا وكل شيء، تعادل بائس بضربة جزاء في الوقت الضائع أمام موزمبيق .. عنوان يلخص كل شيء".

وبجانب مصر تضم المجموعة الثانية كل من، الرأس الأخضر بالإضافة إلى غانا وموزمبيق.

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