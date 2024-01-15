الامارات | منتخب الإمارات يستهل مشواره في كأس آسيا بالفوز على هونغ كونغ بثلاثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حالياً، بالفوز على منتخب هونج كونج 3-1 اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتقدم منتخب الإمارات عن طريق سلطان عادل (ق34) من ركلة جزاء، وتعادل تشان سيو كوان لهونج كونج (ق49) وأعاد زايد سلطان التقدم لمنتخب الإمارات (ق52)، وعزز يحيي الغساني الفوز بالهدف الثالث من ركلة جزاء ( ق 90+5).

وبهذا الفوز تصدر منتخب الإمارات قمة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة نفسها بين منتخبي فلسطين وإيران التي ستقام مساء اليوم.