انت الان تتابع خبر العزم يؤكد أهمية التعامل مع الإجراءات الأخيرة في إطار الضمانات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "يؤكد التحالف احترامه الكامل للقضاء العراقي وثقته بمؤسساته الدستورية، وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية النافذة وبما يسهم في إظهار الحقائق وترسيخ العدالة"، مردفا "يؤكد تحالف العزم في الوقت ذاته ثقتة بالقضاء بإعتباره صمام أمان العملية السياسية".

ودعا تحالف العزم القوى السياسية ووسائل الإعلام والرأي العام إلى "تجنب استباق الإجراءات القضائية أو توظيفها في السجالات والمناكفات السياسية والإعلامية، والاحتكام إلى المبادئ الدستورية التي تكفل أدلة البراءة وضمانات التقاضي العادل، بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتها".

كما أكد التحالف أن "المهندس مثنى السامرائي عُرف طوال مسيرته السياسية بمواقفه الوطنية المعتدلة، وحرصه المستمر على تعزيز التفاهم والشراكة بين المكونات العراقية، ورفضه لخطابات الانقسام والاستقطاب والطائفية"، مشيرا الى أن "تحالف العزم كان على مدى السنوات الماضية جزءاً من الجهود الداعمة للاستقرار السياسي وتعزيز عمل مؤسسات الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي".