انت الان تتابع خبر العراق يعزي السعودية بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للوزارة، "تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة، وما أسفر عنه من خسائر مؤلمة".وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية العراق الكامل مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الأليم"، معربة عن تمنياتها بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالصبر والسلوان لذويهم، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الوزارة "وقوف جمهورية العراق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الظرف الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه".