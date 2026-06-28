سال السعودية توقع اتفاقية مع الخطوط السنغافورية لتقديم خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن المبادرات الاستراتيجية للاستفادة من إدراج مشروع جبل عمر ضمن النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تعتزم الشركة الاستفادة من هذه التغييرات الإيجابية من خلال طرح 400 وحدة سكنية فندقية للبيع خلال العام الجاري كمرحلة أولى، مع توجيه متحصلات البيع نحو خفض معدلات القروض بشكل رئيسي.

كما تعتزم الشركة تطوير المرحلة السابعة والأخيرة من مشروع جبل عمر، مع تبني استراتيجية تطويرية تُركّز على زيادة عدد الوحدات السكنية الفندقية الموجهة للبيع، والاستفادة من منتجات البيع على الخارطة، للحد من الاحتياجات التمويلية.

وتوقعت الشركة أن يُسهم هذا التوجه في تحسين ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية، من خلال تقليص تكاليف التمويل والحد من الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتطوير المرحلة المذكورة.

وأشارت إلى أنه سيكون لقرار تملك غير السعوديين أثر إيجابي على توسيع قاعدة المستثمرين والملاك المحتملين من المسلمين من كافة أنحاء العالم، ويدعم نمو الطلب على الأصول والمنتجات العقارية الواقعة ضمن النطاقات المشمولة بالتنظيم الجديد.

كما لفتت إلى أنها تمتلك محفظة عقارية قائمة تضم أكثر من 6500 غرفة وجناح فندقي، ومن المتوقع أن تصل إلى 7700 غرفة وجناح، باكتمال الأجزاء المتبقية من المرحلة الرابعة والتي شارفت على الانتهاء.

وأكدت الشركة أن جميع المبادرات المشار إليها أعلاه ستخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة.