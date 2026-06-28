سعر مزايا (MRDS) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 20-11-2025

اكتسى سعر سهم شركة المطاحن الأولي (2283) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح في الخروج من نطاق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ويأتي هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 53.90 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 57.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد