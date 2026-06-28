محطة الحاويات بالميناء الجنوبي تعزز ثقة الخطوط الملاحية وتستقبل بواخر جديدة لأول مرة

إستقبلت محطة الحاويات بالميناء الجنوبي لأول مرة باخرة تابعة لخط (Transmar – Atlantic) وهي من البواخر كبيرة الحجم بحمولة بلغت وارد وصادر ما يقارب 900 حاوية.

وأوضحت هيئة الموانئ أن المحطة استقبلت أيضا لأول مرة باخرة تابعة لخط “شرف” الملاحي بحمولة وارد وصادر أكثر من 1500حاوية، مما يعكس الجاهزية التشغيلية لمحطة الحاويات وكفاءة معدلات المناولة، ويعزز ثقة الخطوط الملاحية في قدرات الموانئ السودانية – محطة الحاويات واستيعابها لمختلف أحجام السفن.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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