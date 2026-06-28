تحذير إماراتي للسكان من "تهديد صاروخي محتمل" يُرفع بعد دقائق

القاهرة - كتب محمد نسيم - أرسلت السلطات الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، عبر الهواتف النقالة تحذيرا للسكان من "تهديد صاروخي محتمل"، لتؤكد بعد دقائق معدودة أن هذا الخطر قد زال.

وتلقى المقيمون عبر هواتفهم رسالة من وزارة الداخلية جاء فيها "نظرا للأوضاع الراهنة تهديد صاروخي محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظر التعليمات الرسمية".

وبعد بضع دقائق، وصلت للمستخدمين رسالة جاء فيها "شكرا لتعاونكم، ونطمئنكم بأن الوضع آمن حاليا، ويمكنكم استئناف أنشطتكم المعتادة مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر".

وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهر يتلقى المقيمون في الإمارات تحذيرا مماثلا. وتعرضت البلاد لسلسلة من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الأشهر الماضية، في إطار ردّ طهران على الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت عليها في 28 شباط/ فبراير.

المصدر : عرب 48