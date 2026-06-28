شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأفلام تشارك في مهرجان أفلام السعودية 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة الأفلام في الدورة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام خلال الفترة من 26 يونيو حتى 2 يوليو 2026، استمرارا لجهود الهيئة في قطاع صناعة الأفلام المحلية، وتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة. وتشارك الهيئة بدعم ورعاية المهرجان، إلى جانب جناح تعريفي يستعرض أبرز مبادراتها وبرامجها، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان والمدعومة من الهيئة؛ تمكينا للمواهب الوطنية، وتعزيزا لفرص الإنتاج والعرض للأعمال السعودية. ويشمل برنامج المهرجان أكثر من 25 عرضا سينمائيا للأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، في تجسيد لتنوع الإنتاجات السينمائية، وإثراء التجربة الثقافية والفنية للمشاركين والزوار. ويعد مهرجان أفلام السعودية أحد أبرز المنصات السينمائية المحلية، إذ يسهم منذ انطلاقه في اكتشاف المواهب، وإبراز التجارب السينمائية السعودية، وإيجاد مساحة للحوار وتبادل المعرفة بين صناع الأفلام والخبراء والمختصين، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الثقافة السينمائية.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأفلام تشارك في مهرجان أفلام السعودية 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.