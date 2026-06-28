شكرا لقرائتكم خبر لقاء ثقافي بجازان يفتح نافذة على ثقافات العالم عبر المائدة وفنون الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بجازان، بالشراكة مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، لقاء ثقافيا بعنوان «أطباق من حول العالم»، في برنامج تفاعلي جمع بين الثقافة وفنون الطهي، وقدم للزوار رحلة معرفية عبر مطابخ الشعوب وما تحمله من دلالات حضارية واجتماعية تعكس تنوع الثقافات.

واستعرض البرنامج مجموعة من الأطباق العالمية التي مثلت عددا من الثقافات، حيث قدم طلاب ومتدربو المعهد نماذج متنوعة من المأكولات، مع التعريف بمكوناتها وطرق إعدادها والخلفيات الثقافية المرتبطة بها، بما أتاح للزوار التعرف على جوانب من تراث الشعوب من خلال موائدها الغذائية.

وشهدت الفعالية أركانا حية لإعداد وتقديم الأطباق، وتفاعلا لافتا من الزوار الذين تنقلوا بين المحطات المختلفة للاطلاع على تجارب الطهي وتذوق عدد من المأكولات، بما أتاح لهم التعرف على ثقافات متنوعة من خلال موروثها الغذائي وعاداتها المرتبطة بالمائدة.

كما تناول البرنامج مفاهيم الأمن الغذائي والغذاء الصحي والطبخ المستدام، مسلطا الضوء على أهمية الحد من الهدر الغذائي، والاستفادة المثلى من الموارد، وتعزيز الممارسات المرتبطة بالاستهلاك المسؤول، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة.

وأسهمت الفعالية في إبراز جانب من المهارات المهنية لطلاب ومتدربي السياحة والضيافة، وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق معارفهم في بيئة تفاعلية مباشرة أمام الجمهور، بما يعزز ارتباط التعليم المهني بالمجتمع ويبرز دوره في تنمية الصناعات المرتبطة بالضيافة وفنون الطهي.