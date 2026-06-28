مقطوعة «مسار النور» تفوز بمسابقة العلا للموسيقى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت العلا مساء الخميس ختام «مسابقة العلا للموسيقى» التي أطلقتها «فنون العلا» - الذراع الثقافي والفني للهيئة الملكية لمحافظة العلا -، بإعلان العمل الفائز؛ بهدف دعم التأليف الموسيقي السعودي وتشجيع إنتاج أعمال موسيقية أصيلة تستلهم تراث العلا وثقافتها وطبيعتها.

وفاز العمل الموسيقي «مساء النور» للمؤلفة الموسيقية وعازفة البيانو السعودية عبير بالبيد بالمسابقة، بعد أن خضعت الأعمال المشاركة لتقييم لجنة تحكيم متخصصة، إذ استلهمت المقطوعة من طبيعة العلا وإرثها الحضاري وهويتها الثقافية، لتصبح جزءا من مشروع «الطريق الموسيقي» عند مدخل العلا، الذي يستقبل الزوار بمقطوعة موسيقية تعزف مع مرور المركبات. وتقوم المسابقة على تشجيع إنتاج أعمال موسيقية أصلية كتبت خصيصا للعلا، دون الاعتماد على أعمال سابقة، بما يسهم في دعم التأليف الموسيقي وإبراز المواهب، كما رصدت المسابقة جوائز قيّمة تقديرا للإبداع الموسيقي وتحفيزا للمواهب الواعدة.

وأوضح مدير عام إدارة الفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حمد الحميدان، أن المسابقة أطلقت للاحتفاء بالمواهب الموسيقية في المملكة، وتشجيع المؤلفين على استلهام أعمالهم من طبيعة العلا وتراثها وهويتها الثقافية، مبينا أنها استقطبت أكثر من 150 عملا موسيقيا قدمه مواطنون ومقيمون، عكست تنوعا في الأساليب والرؤى الإبداعية، وأبرزت ما تزخر به المملكة من مواهب موسيقية واعدة.

من جانبها، أعربت الفائزة بالمسابقة، عن اعتزازها بالفوز، مؤكدة أن المقطوعة استلهمت من طبيعة العلا وإرثها الثقافي وما تختزنه من قصص وتاريخ، في محاولة لتقديم عمل موسيقي يعبر عن هوية العلا ويجسد خصوصيتها. وأفادت بأن تجربتها في مجالات العمارة والفنون البصرية والسرد القصصي أسهمت في تشكيل رؤيتها الإبداعية، وساعدتها على بناء أسلوب موسيقي يجمع بين البناء الفني والتعبير الموسيقي، بما أتاح لها تقديم عمل يستلهم ملامح العلا في قالب فني معاصر.

واختتمت المسابقة بتكريم الفائزة، في إطار جهود «فنون العلا» ومركز العلا للموسيقى لدعم المواهب الموسيقية، وتشجيع التأليف الموسيقي، وتعزيز إنتاج أعمال أصيلة تستلهم تراث العلا وثقافتها، بما يسهم في إثراء المشهد الموسيقي، وتنمية القطاع الثقافي، وترسيخ مكانة العلا وجهة رائدة للإبداع والفنون على المستويين المحلي والدولي.