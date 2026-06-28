شكرا لقرائتكم خبر شركة وسط جدة للتطوير تشارك في قمة مستقبل الضيافة السعودية (FHS Saudi Arabia) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس لـ(وجهة وسط جدة)، في قمة مستقبل الضيافة السعودية (FHS Saudi Arabia 2026)، التي أقيمت في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو 2026، بحضور نخبة من المستثمرين والمطورين ومشغلي الضيافة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدا لدور الشركة في دعم نمو قطاع السياحة والضيافة بالمملكة، واستعراض رؤيتها لتطوير وجهة حضرية متكاملة تعزز الجاذبية السياحية لمدينة جدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب جهودها في تعزيز التواصل مع المستثمرين ومشغلي الضيافة والشركاء الاستراتيجيين، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها «وجهة وسط جدة» في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة والتجزئة، بما يدعم مستهدفات التنوع الاقتصادي. وخلال جلسة حوارية بعنوان «كيف تعيد الفعاليات الرياضية العالمية تشكيل المدن والاستثمار والسياحة؟»، استعرض الرئيس التنفيذي لتجربة العميل في شركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد العارضي، الدور المتنامي للأحداث الرياضية الكبرى في تحفيز التنمية الحضرية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والسياحية للمدن، مؤكدا أن نجاح المدن لا يكمن في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بل في قدرتها على تحويلها إلى قيمة مستدامة تعيد تشكيل الاستثمار والسياحة وجودة الحياة لسنوات طويلة.

وأوضح العارضي أن الرياضة أصبحت محركا رئيسا لتطوير الوجهات المتكاملة، مشيرا إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 تمثل فرصة استراتيجية لتسريع تطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مكانة جدة وجهة عالمية للزيارة والسكن والاستثمار، وأن تطوير الوجهات ليس مشروعا موقتا، بل رحلة مستمرة من التعلم والتحسين ورفع سقف التوقعات في كل مرحلة». وأفاد بأن القيمة الحقيقية للأحداث الرياضية الكبرى لا تقتصر على استقطاب الزوار خلال فترة إقامتها، بل تمتد إلى قدرتها على تحفيز التنمية المستدامة وإيجاد فرص اقتصادية طويلة الأمد، وأن الاستثمار في الرياضة لم يعد استثمارا في حدث أو منشأة، بل استثمار في مستقبل المدينة ومكانتها العالمية.

وتعمل شركة وسط جدة للتطوير على تطوير مجمعات فندقية متكاملة، بما يتوافق مع معايير الضيافة المتميزة عالميا، إلى جانب مرافق متكاملة تشمل المطاعم ومنافذ الأغذية والمشروبات، وقاعات الاجتماعات والفعاليات، ومنافذ التجزئة، ومرافق الترفيه.