الصندوق الثقافي راع لمهرجان أفلام السعودية بنسخته الـ12

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الصندوق الثقافي عن رعايته للنسخة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام خلال الفترة من 26 يونيو حتى 2 يوليو، وذلك في مركز «إثراء» بالظهران. ويشارك الصندوق على مدى أيام المهرجان بحضور بارز من خلال أنشطة متنوعة، وتتضمن مشاركته جناحا رئيسا في سوق الإنتاج، يمثل مساحة للتواصل مع رواد الأعمال وصناع الأفلام، للتعريف بالتمويل الثقافي وحلول الصندوق المالية والتمكينية التي تسهم في نمو مشاريعهم وتلبي احتياجاتهم، ويصاحب الجناح تقديم استشارات متخصصة عبر جلسات فردية، تأتي ضمن برنامج «لقاء الخبراء» المدرج في أجندة المهرجان؛ لتوجيه صناع الأفلام ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجه مشاريعهم، كما تتضمن المشاركة جلسة حوارية بعنوان: «من الفكرة إلى الصناعة.. مستقبل الاستثمار والتمويل في قطاع الأفلام» لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء صناعة مستدامة، بالإضافة إلى جلسة حوارية أخرى بعنوان: «كيف يستفيد مشروعك السينمائي من خدمات الصندوق الثقافي؟» لربط رواد الأعمال والمنشآت العاملة في قطاع الأفلام بخدمات الصندوق، وتعريفهم بمزايا التمويل الثقافي الداعمة لجميع أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الأفلام، إلى جانب توجيههم إلى آليات الاستفادة منها.

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