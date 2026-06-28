شكرا لقرائتكم خبر خريطة المماشي في الباحة.. مشاريع نموذجية تشجع على ممارسة الرياضة وتعزز جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحظى منطقة الباحة بالعديد من المشروعات الحيوية النموذجية، التي تلامس حياة مختلف أفراد المجتمع، ولعل من أبرزها المماشي داخل المدن والمتنزهات والغابات والحدائق العامة، التي توليها أمانة المنطقة اهتماما خاصا، إذ تشجع على ممارسة الرياضة، وتعزز جودة الحياة وتحسين نمط الحياة الصحي، وتعد متنفسا للعوائل والشباب ومحبي رياضة المشي في تمازج جميل بين الحفاظ على اللياقة البدنية وقضاء الأوقات للترفيه.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، لوكالة الأنباء السعودية، أن المنطقة تضم 23 ممشى نموذجيا في مدينة الباحة والمحافظات، مشيرا إلى أنه تم تهيئتها بكل ما يحتاجه محبو رياضة المشي.

وبين أن تلك المماشي تشمل ممشى الحاوية بمدينة الباحة بطول 900 م على مساحة تقدر بـ4500 م2 من الجرانيت والبازلت والخرسانة المطبوعة، ومسطحات خضراء بنحو 2000 م2، ومسار درجات بطول 500 م، و35 عمود إنارة ديكورية وإضاءة، و100 جلسة وكرسي مصدات، ومنطقتي ألعاب حركية، إضافة إلى أشجار وشجيرات تبلغ 150 من الجاكرندا والأكاسيا، فيما بلغ طول ممر ممشى السعادة 180 م من الجرانيت والبازلت والخرسانة المطبوعة، ومسطحات خضراء بمساحة 1850 م2، ومسار درجات بطول 200 م، و51 جلسة وكرسي ألعاب قوى، وممشى اللافندر بطول 250 م وبمساحة 1000 م2، روعي فيه عمل مسار مخصص لذوي الإعاقة بطول 70 م، ومساحة 120 م2، ويضم 30 عمود إنارة ديكورية، ومناطق لاندسكيب وهارد سكيب بمساحة 700 م2، وبلغ طول ممشى الغيم نحو 2100 م، ويشمل ممرات مشاة بطول 150 م، وممشى جادة الباحة المرحلة الأولى بمسار درجات بطول 1100 متر وعرض مترين، ويضم 133 موقف سيارات طولية، و24 مسارا ورميات لذوي الإعاقة، و22 مسارا خدمات للمحال التجارية وجدارية بمساحة 420 م2، ومعالجة تشوهات بمساحة 100 متر طولي.