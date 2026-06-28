شكرا لقرائتكم خبر مضامير المشي بنجران تجذب الأهالي والزوار لممارسة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت مضامير المشي في منطقة نجران، ممارسي رياضة المشي من مختلف فئات المجتمع، وسط الأجواء الغائمة التي تشهدها المنطقة حاليا، وذلك لممارسة النشاط البدني في أجواء صحية ولطيفة.

وهيأت أمانة نجران أكثر من 35 ممشى رياضيا، في المتنزهات والحدائق بالمنطقة ومحافظاتها، لاستقبال الزوار والمتنزهين، إلى جانب ممارسين رياضية المشي، وركوب الدرجات للاستفادة من أجهزة اللياقة والتمارين الرياضية المتوفرة في عددٍ من المماشي، التي تعزز الصحة العامة وتحسن حياة الفرد.

وتتوزع المماشي الرياضية في مختلف أحياء نجران، وأبرزها: ممشى متنزه الملك فهد «بغابة سقام» ويبلغ طوله 2660 م، وبعرض 10 م، ويضم مسارات للدراجات، وأجهزة رياضية، وممشى مجمع ملاعب حي الفهد ويبلغ طوله 2410 م 4.70 م، وممشى أرامكو بحي المطار ويبلغ طوله 1550 م بعرض 9 م، ويضم أجهزة رياضية وجلسات، ومنطقة للألعاب، وممشى طريق الملك سعود.

وأكد عدد من مرتادي المسارات الرياضية أن أجواء مدينة نجران هذه الأيام من بعد فترة العصر تعد فرصة مناسبة لممارسة رياضة المشي، مبينين أن الإقبال على المماشي الرياضية نتيجة ارتفاع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة العامة والنفسية بشكل عام.