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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ساموكا جاكس، عن إطلاق برنامج «صيف 2026» في الدرعية؛ للاحتفاء بالإبداع السعودي من خلال سلسلة من الورش والتجارب الثقافية الموجهة للأطفال واليافعين، إلى جانب برنامج سينمائي للكبار.

ويتيح البرنامج للمشاركين خوض تجارب عملية في الخزف، والنسيج، والتصميم الصوتي، والتصوير، والسرد القصصي، وذلك خلال الفترة من 12 يوليو حتى 29 أغسطس 2026.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف السعودية المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الحماد، أنهم يعملون من خلال برنامج 2026م، إلى تمكين وإلهام المواهب الناشئة عبر مختلف الأنشطة في التخصصات الفنية والإبداعية، التي تعكس ثراء الإبداع السعودي وعمقه، ويسلط الضوء على دور ساموكا جاكس كونها حاضنة للتجريب الفني والتبادل الثقافي، تجمع مختلف الأعمار والخلفيات والثقافات من خلال لغة الإبداع.

وتتركز ورش «صيف 2026» وأنشطته العملية في عطلات نهاية الأسبوع، وتستهدف فئات عمرية متنوعة من الأطفال واليافعين، فيما تتراوح التجارب بين جلسات «لحظات صغيرة» للأمهات وأطفالهن، وورش الخزف والنسيج، وصناعة الورق، وتصميم وحدات التحكم والتصميم الصوتي، والتصوير والسرد القصصي، بإشراف فنانين ومصممين ومختصين في المجال الثقافي، كما يشمل البرنامج عروضا سينمائية مختارة للكبار خلال أغسطس.

وتتعاون ساموكا جاكس في برنامجها مع عدد من الشركاء، حيث تسهم شركة «فنون التراث»، المعنية بتحويل التراث إلى مصدر إلهام معاصر، في تقديم ورش تحتفي بالحرف التقليدية والتصميم والهوية الثقافية، وتقدّم شركة «نوليوم»، تجارب تعليمية تفاعلية تجمع العلوم والثقافة والابتكار، فيما تدعم «كولور ثيوري»، الأنشطة العملية من خلال الأدوات والخامات الفنية التي تتيح للمشاركين استكشاف الألوان وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

ويأتي برنامج «صيف 2026» امتدادا لدور ساموكا جاكس، أول منصة عرض في المملكة مخصصة للفن المعاصر، في تقديم برامج ومعارض تفتح المجال أمام التعلم والتجريب والتبادل الثقافي، حيث يتيح البرنامج للفنانين والجمهور والمجتمعات من المملكة وخارجها مساحة للتفاعل مع الإبداع السعودي المعاصر، وبناء صلات أوسع بين الأجيال والخبرات والتخصصات.