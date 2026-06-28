مطارات الدمام ضمن أفضل 5 مشاريع عالمية في الابتكار الرقمي لإدارة الأصول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مطارات الدمام إنجازا دوليا جديدا باختيار مشروعها في إدارة الأصول والتميز المؤسسي ضمن أفضل 5 مشاريع عالمية في مسار حلول الابتكار الرقمي، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز الدولية للابتكار الرقمي 2026 والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بعد منافسة عالمية شارك فيها نحو 200 مشروع ضمن المسار نفسه عبر مختلف فئات الجائزة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مطارات الدمام في التحول الرقمي في إدارة الأصول. واستعرضت مطارات الدمام رحلة تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأصول تعتمد على الحلول الرقمية والبيانات والتحليلات المتقدمة لتعزيز الموثوقية والكفاءة التشغيلية واستدامة البنية التحتية للمطارات.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام، المهندس محمد بن علي الحسني، أن هذا الإنجاز يعكس التزام مطارات الدمام بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول، مدعومة بالتحول الرقمي.