ترامب يتّهم إيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الجمعة، 26 يوليو 2026، إنّ إيران أطلقت النار باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، معتبرًا أنّ هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترمب أنّ إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 مسيرات هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنّ مسيرة أصابت سطح سفينة شحن، بينما أسقطت القوات الأميركية 3 مسيرات أخرى.

وقال ترمب: "هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن إحدى سفنها أصيبت بـ"جسم غير محدد" في مضيق هرمز، لكنها لم تتعرّض لأضرار كبيرة وطاقمها بخير.

والجمعة، أعلنت الهيئة المعنية بالإشراف على الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن السفينة المعنية هي "إيفر لافلي" المسجّلة لديها، مشيرة إلى أنها "تبلغت بأن سفينة الحاويات إيفر لافلي المسجّلة في سنغافورة تعرّضت لأضرار بسيطة في منطقة الجسر من مقذوف غير محدد عندما كانت تخرج من مضيق هرمز في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو"، ومضيفة أن السفينة "خرجت بالكامل من مضيق هرمز وتواصل مسارها".

ولم تكشف عن وجهة السفينة، لكنها أكدت أن طاقمها بخير. وأعربت الهيئة عن "قلق بالغ إزاء الحادثة غير مبرّرة والتي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".

المصدر : وكالات