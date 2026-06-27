الإمارات ترحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية ودعم الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - رحَّبت دولة الإمارات بإعلان كلٍّ من لبنان وإسرائيل، التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي، برعاية ودعم الولايات المتحدة، وثمّنت الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي فخامة دونالد ترامب، ووزير الخارجية معالي ماركو روبيو في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أملها في أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وشدّدت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الدولة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية، حيث تُمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.

كما أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بما يسهم في تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.