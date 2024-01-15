الامارات | المنتخب يقترب من نصف نهائي «آسيوية سلة الكراسي المتحركة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب منتخب سلة الكراسي المتحركة من نصف نهائي بطولة «آسيا وأوقيانوسيا» المقامة في بانكوك بتايلاند. وحقق المنتخب الفوز الثاني على التوالي، أول من أمس، وذلك على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 51-44. واحتل المنتخب وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف خلف المنتخب الأفغاني متصدر المجموعة، الذي تغلّب بدوره في ثانية الجولات على المنتخب السعودي.

وشهدت المباراة بداية قوية لنيوزيلندا بالتعادل في الفترة الأولى 12-12، ثم تقدمت في الثانية بنتيجة 28-27، لكن المنتخب عاد بقوة في الفترة الثالثة ليوسع الفارق بنتيجة 41-33، قبل حسم اللقاء في الفترة الرابعة بنتيجة 51-44. ويلتقي المنتخب مع نظيره الأفغاني في مباراة قوية بعد غدٍ.