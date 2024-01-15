الزمالك: أزمة القيد شبه انتهت وهذا موقف المندوه

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إن النادي الأبيض اقترب من حل ازمة القيد بشكل نهائي مؤكدا إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال أيام قليلة.

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وتحدث سالم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب الشمس عن استبعاد حسام المندوه من أمانة صندوق الزمالك قائلا:" سنتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم".



تابع سالم :"كان هناك قضيتين الاولي دعوي بطلان مجلس الزمالك وتم رفضها من قبل المحكمة والثانية خاصة بالدكتور حسام المندره الخاصة ببطلان انتخابه وتم قبولها'.

اضاف سالم:" سنتخذ كافة الإجراءات القانونية في ملف تقديم الطعن الخاص بالدكتور حسام المندوه".

تابع سالم:" نستلم الحكم ونري اسبابه وسنعرضه علي متخصصين وقانونيين".

واكمل:" مشكلة القيد شبه انتهت والمجلس اقترب من إنهاء الازمة وتم توفير الأموال كاملة والكابتن حسين لبيب سيعلن بنفسه عن التفاصيل الخاصة بالقضية".

وأكمل سالم:"كل ما يثار عن المدربين من خيال السوشيال ميديا والكابتن معتمد جمال مستمر مع الفريق".