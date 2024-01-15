أسامة حسن: موزمبيق أعطي منتخب مصر درس فى كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - قال أسامة حسن نجم الزمالك السابق أن منتخب موزمبيق قام بخوض مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة الوقت الحالي فى كوت ديفوار.

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وقال أسامة حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب موزمبيق أعطي درس كبير لمنتخب مصر وفيتوريا اليوم بشأن التسليم والتسلم ورتم المباراة كان على حسب حالتهم.

وأضاف:" منتخب موزمبيق جعل منتخب مصر فى أزمة حقيقية ، وكان تمركزهم رائع للغاية أمام منتخب مصر لذلك كان هناك صعوبة كبيرة علينا.

وأتم:" حتي اللاعبين الذي قام فيتوريا بالدفع بهم خلال المباراة لم يقدموا اى جديد فى اللقاء وفيتوريا يتحمل المسؤولية.

ويذكر أن منتخب مصر تعادل أمام منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بهدفين لمثلهما.