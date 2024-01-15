موعد مباراة مصر المقبلة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل منتخب مصر اليوم الأحد مع نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023.

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا

ويلاقي المنتخب المصري نظيره غانا يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، على ملعب فيليكس هوفويت.

وبجانب مصر تضم المجموعة الثانية كل من، الرأس الأخضر بالإضافة إلى غانا وموزمبيق.

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