محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل محمد صلاح هدفا في تعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل في 4 نسخ متتالية بكأس الأمم الإفريقية.

الجدير بالذكر أن مصر تواجه منتخب غانا يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

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