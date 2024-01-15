ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم الأحد، والتي تضم منتخب مصر وغانا بالإضافة إلى موزمبيق والرأس الأخضر.

وتعادل المنتخب المصري مع منافسه موزمبيق بنتيجة 2-2، وعلى الجانب الآخر خسر منتخب غانا أمام نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1-2.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" ترتيب المجموعة الثانية بعد إنتهاء أولى جولاتها في كأس الأمم الإفريقية.

1.الرأس الأخضر - 3 نقاط

2.مصر - نقطة

3.موزمبيق - نقطة

4.غانا - 0 نقاط

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