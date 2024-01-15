ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم الأحد، والتي تضم منتخب مصر وغانا بالإضافة إلى موزمبيق والرأس الأخضر.
وتعادل المنتخب المصري مع منافسه موزمبيق بنتيجة 2-2، وعلى الجانب الآخر خسر منتخب غانا أمام نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1-2.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" ترتيب المجموعة الثانية بعد إنتهاء أولى جولاتها في كأس الأمم الإفريقية.
1.الرأس الأخضر - 3 نقاط
2.مصر - نقطة
3.موزمبيق - نقطة
4.غانا - 0 نقاط
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