مصطفى محمد يفتتح أهداف منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
افتتح مصطفى محمد أولى أهداف المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية في الدقيقة 2 من زمن شوط المباراة الأول أمام منتخب موزمبيق.
وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل الرسمي الآتي:
حارس المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني
خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو
خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح
وجلس على دكة البدلاء:
أبو جبل -محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- كهربا - مرموش - كوكا.
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