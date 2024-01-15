الأهلي يفاجئ وسام أبو علي بقرار جديد.. كواليس مثيرة

كشفت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب على إنهاء إجراءات الخاصة بصرف مقدم التعاقد للوافد الجديد الفلسطيني وسام أبو علي، القادم من نادي سيريس السويدي.

وكلف مسئولو الاهلي الإدارة المالية بسرعة إنهاء إجراءات فتح الحساب البنكي الخاص للاعبه الجديد وسام أبو علي في مصر، من أجل صرف مقدم التعاقد في أقرب وقت.

وتأتي هذه المحاولة من أجل تهيئة كل الظروف أمام المهاجم الجديد، للتركيز مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة لجاهزيته لقيادة هجوم العملاق القاهري في المباريات المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، للظهور بأفضل شكل ومساعدة الفريق.

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وانتظم وسام أبو علي في تدريبات الاهلي مساء الخميس الماضي عقب انتقاله للقلعة الحمراء، قادما سيريس السويدي، لتجهيزه فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري يومي 16 و17 فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.