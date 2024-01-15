حقيقة نشوب أزمة بين نجم الاهلي وكولر قبل مواجهة شباب بلوزداد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن حقيقة الانباء التي تزعم حول نشوب أزمة بين أحد نجوم النادي الاهلي مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين أن كولر لم يمنخ القرار النهائي بخصوص ملف رحيل أحمد عبد القادر نجم النادي الاهلي مؤكدًا أن الأمور بين الطرفين لاتزال مستمرة.

وأضاف” الكورة أصبحت في ملعب عبد القادر لأنه بلاشك لاعب كبير وموهبة مميزة بس يركز فى كرة القدم”.

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ويغيب عن النادي الاهلي عدد كبير من اللاعبين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير الجاري.

ويتواجد 8 لاعبين ع منتخب مصر وهم ” محمد الشناوي – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – مروان عطية – إمام عاشور – محمود عبد المنعم كهربا”.

ويشارك بيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا فضلًا عن تواجد أليو ديانج ع منتخب مالي، وعلي معلول مع منتخب تونس.