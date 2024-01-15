كأس الأمم الأفريقية.. قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح منتخب الجزائر مشواره اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة أنجولا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وتنطلق مباراة الجزائر مع نظيره منتخب أنجولا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام بواكي.

وسوف تنقل مباراة الجزائر وأنجولا عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وينشر موقع الخليج 365 طريقه مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية .

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

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