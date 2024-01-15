أمم أفريقيا .. ماني يقود تشكيل السنغال المتوقع أمام جامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب السنغال نظيره جامبيا ، مساء اليوم الإثنين ، لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السنغال اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.

خط الوسط: شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.

الهجوم: اسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو.



وتجرى ثلاث مواجهات مساء اليوم على النحو التالي :

السنغال أمام جامبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون في مواجهة غينيا السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر أمام أنجولا في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

كان المنتخب الوطني ، قد استهل مواجهاته أمس الأحد بملاقاة موزمبيق ، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، على أن يلتقي المنتخب نظيره الغاني في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل لحساب ثاني الجولات.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.