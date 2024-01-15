اتحاد السلة يخطر الزمالك بمواعيد مبارياته فى الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، مسؤولي نادي الزمالك، بجدول مباريات الفريق الأول بالقلعة البيضاء، في بطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.

وجاء جدول مواعيد مباريات الذهاب كالتالي:-

-الأسبوع الأول: سموحة × الزمالك يوم الأربعاء 17 - 1 الساعة 6:00 مساء.

-الأسبوع الثاني: الزمالك × الأهلي يوم السبت 20 - 1 الساعة 8:00 مساء.

-الأسبوع الثالث: الزمالك × الجزيرة يوم الثلاثاء 23 - 1 الساعة 8:00 مساء.

-الأسبوع الرابع: الاتحاد × الزمالك يوم الجمعة 26 - 1 الساعة 6:00 مساء.

-الأسبوع الخامس: الزمالك × هليوبوليس يوم الإثنين 29 - 1 الساعة 8:00 مساء.

-الأسبوع السادس: المصرية للاتصالات × الزمالك يوم الخميس 1 - 2 الساعة 8:00 مساء.

-الأسبوع السابع: سبورتنج × الزمالك يوم الأحد 4 - 2 الساعة 6:00 مساء.



و جاء جدول مواعيد مباريات الإياب كالتالي:-

-الأسبوع الأول: الزمالك × سموحة يوم الجمعة 1 - 3 الساعة 8:00 مساء.

-الأسبوع الثاني: الأهلي × الزمالك يوم الإثنين 4 - 3 الساعة 6:00 مساء.

-الأسبوع الثالث: الجزيرة × الزمالك يوم الخميس 7 - 3 الساعة 8:00 مساء.

-الأسبوع الرابع: الزمالك × الاتحاد يوم الأحد 10 - 3 الساعة 6:00 مساء.

-الأسبوع الخامس: هليوبوليس × الزمالك يوم الأربعاء 13 - 3 الساعة 6:00 مساء.

-الأسبوع السادس: الزمالك × المصرية للاتصالات يوم السبت 16 - 3 الساعة 6:00 مساء.

-الأسبوع السابع: الزمالك × سبورتنج يوم الثلاثاء 19 - 3 الساعة 6:00 مساء.