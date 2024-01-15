أوباما يتغيب عن تدريبات الزمالك بإذن الطبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب باجهاد عضلى

الإثنين 15/يناير/2024 - 03:23 م 1/15/2024 3:23:38 PM

حصل يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي.

جاء غياب "أوباما" بعدما اشتكى من إجهاد عضلي خفيف، ليحصل على راحة من مران اليوم، وسيتواجد مع الفريق غدًا الثلاثاء بصورة طبيعية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أمام فريق الشباب الكويتي عصر غدًا الثلاثاء على ملعب النادي في ظل فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.