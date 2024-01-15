أمم أفريقيا .. ساديو ماني يقود هجوم السنغال أمام جامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة جامبيا ، التي تنطلق في الرابعة عصر اليوم الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويمثل منتخب أسود التيرانجا في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: كريبين دياتا، بابي جاي، لامين كامار.ا

الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيب ديالو.

وتستأنف اليوم منافسات الجولة الأولى التي من المقرر أن تجرى منها ثلاث مواجهات على النحو التالي :

السنغال أمام جامبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون في مواجهة غينيا السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر أمام أنجولا في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.