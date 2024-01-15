أمم أفريقيا.. مصطفى محمد يدخل قائمة أسرع 5 أهداف افتتاحية لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتحم هدف اللاعب مصطفى محمد في مباراة التعادل مع موزمبيق (2-2)، قائمة أسرع 5 أهداف افتتاحية لمنتخب مصر في تاريخ كؤوس أمم أفريقيا.

وافتتح البالغ من العمر 26 عامًا، أهداف مصر في أمم أفريقيا 2023، في الدقيقة 2.

الهدف الذي سكن شباك موزمبيق في الثانية 88، انضم إلى قائمة أسرع 5 أهداف افتتاحية لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا منذ 1957.

قائمة أسرع أهداف مصر الافتتاحية في أمم أفريقيا

1) كأس أمم أفريقيا 1994: أيمن منصور في الجابون (الدقيقة 1 بالتحديد في الثانية 21)

2) كأس أمم أفريقيا 1988: جمال عبد الحميد في كينيا (الدقيقة 2)

2) كأس أمم أفريقيا 2023: مصطفى محمد في موزمبيق (الدقيقة 2)

4) كأس أمم أفريقيا 1970: علي أبو جريشة في غينيا (الدقيقة 5)

5) كأس أمم أفريقيا 1974: علي أبو جريشة في أوغندا (الدقيقة 6)

6) كأس أمم أفريقيا 1980: ماهر همام في كوت ديفوار (الدقيقة)

وكتب هدف مصطفى محمد عددًا من الأرقام القياسية، على النحو الآتي:

- أسرع هدف افتتاحي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا منذ 30 عامًا، بالتحديد منذ هدف أيمن منصور في الجابون بنسخة 1994.

- الهدف الافتتاحي رقم 25 لمنتخب مصر في كؤوس أمم أفريقيا خلال 26 مشاركة، حيث لم يسجل الفراعنة أي هدف في نسخة وحيدة، كانت عام 1992.

- الهدف هو الأول له مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، بعد غيابه عن التسجيل خلال مشاركته في 7 مباريات بنسخة 2021.

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