تفوق الفراعنة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا، في العاشرة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب تعادل مع موزمبيق في بداية المشوار.

والتقى منتخب مصر نظيره غانا في 22 مباراة من قبل، فاز المنتخب المصري في 10 منهما، فيما فازت غانا في 6 مباريات، وتعادلا في 6.

وكان آخر لقاء جمع بين الثنائي في نوفمبر 2017، بالتحديد ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العام 2018، حينها تعادل منتخب مصر مع غانا 1-1، وسجل محمود "شيكابالا" هدف مصر الأول، قبل تعادل غانا.

وحقق منتخب غانا الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات المنتخبين، وكان الفوز بنتيجة 6-1 في تصفيات كأس العالم 2014، ليفشل المنتخب المصري في الصعود إلى المونديال.

وتعادل منتخب مصر مع الموزمبيق 2-2 في الجولة الأولى دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، فيما خسر منتخب غانا من كاب فيردي بنتيجة 2-1.

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