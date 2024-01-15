كأس أسيا.. كوريا الجنوبية تهزم البحرين بثلاثية بالجولة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على نظيره البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى اقيمت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس آسيا.

تقدم المنتخب الكوري بالهدف الاول عن طريق اللاعب إن بيوم هوانغ في الدقيقة 39 من أحداث اللقاء.

وأدرك البحرين التعادل في الدقيقة 51 عن طريق عبد الله الحشاش ليعادل النتيجة بهدف لكل منهما.

واستطاع لاعبو منتخب كوريا احراز التقدم مرة اخرى عن طريق اللاعب كامج ان لي فى الدقيقة 56، وعزز تقدمه عن طريق نفس اللاعب بالهدف الثالث فى الدقيقة 69 من عمر المباراة لتنتهى بنتيجة 3 ـ 1.