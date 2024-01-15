أمم أفريقيا.. السنغال تتقدم على جامبيا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب السنغال في انهاءالشوط الأول أمام نظيره جامبيا بهدف دون رد، فى اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب شارليس كونان باني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2023

احرز هدف التقدم للمنتخب السنغالى اللاعب باب غايي في الدقيقة 4 من أحداث الشوط الأول.

تشكيل منتخب السنغال الرسمي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس

في خط الوسط: كريبين دياتا، بابي جاي، لامين كامارا

في الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيب ديالو

تشكيل منتخب جامبيا الرسمي

حارس: بابوكار جاي.

الدفاع: سايدو جانكو - جيمس جوميز - عمر كولي - أبو توريه.

الوسط: إيبو أدامز - ألاسانا ماناه.

أمامهما: موسى بارو - إيبريما داربوي - يانكوبو مينتيه.

الهجوم: علي سويه.