أمم أفريقيا.. لامين كمارا رجل مباراة السنغال وجامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع لامين كامارا لاعب المنتخب السنغالي في الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة السنغال وجامبيا بعد تسجيل هدفين والظهور بمستوي مميز للموهبة الشابة صاحب الـ 20 عام ببطولة أمم أفريقيا.

وحسم منتخب السنغال نتيجة المواجهة أمام نظيره جامبيا بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بين المنتخبين بالجولة الأولى على ملعب شارليس كونان باني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كان 2023

سجل المنتخب السنغالى الهدق الأول عن طريق اللاعب باب غايي في الدقيقة 4 ، وعزز لمين كمارا النتيجة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 ، و 86 من احداث المباراة.