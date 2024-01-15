حقيقة العروض الأوروبية للتعاقد مع ميتروفيتش الهلال السعودي

كشف الصحفي الموثوق بن جاكوبس، حقيقة ما تم تداوله عن العروض الأوروبية للتعاقد مع الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي.

وكانت هناك تقارير صحفية قد أوضحت أن ميتروفيتش يحظى باهتمام أوروبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح بن جاكوبس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الأخبار التي تتحدث عن أن ألكسندر ميتروفيتش، هدفًا للأندية الأوروبية ليست صحيحة.

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وأشار إلى أن ميتروفيتش سعيد في الهلال السعودي، وهو في طريقه للفوز بالدوري والمنافسة على دوري أبطال آسيا.

وكان ميتروفيتش، قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فولهام الإنجليزي.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في مباراة ودية في كأس موسم الرياض يوم الإثنين الموافق 29 يناير الجاري.