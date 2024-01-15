كأس آسيا.. العراق تهزم اندونسيا بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب العراق الانتصار على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت بين المنتخبين في اطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا قطر 2024.

وتقدم مهند علي بالهدف الأول لأسود الرافدين قبل أن يعود منتخب أندونسيا ويسجل التعادل عن طريق مارسيلينو وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل العراق الهدف الثاني عن طريق رشيد أحمد، وعزز اللاعب أيمن حسين ثالث أهداف العراق ليحصد النقاط الثلاث.

تشكيل منتخب العراق الرسمي..

جلال حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع حسين علي وسعد ناطق وعلي عدنان وميرخاس دوسكي، وفي خط الوسط إبراهيم بايش وأسامة رشيد وأمير العماري وزيدان إقبال وعلي جاسم، وفي الهجوم مهند علي.

تشكيل منتخب اندونسيا الرسمي..

حراسة المرمى: إرناندو سوتاريادي.

خط الدفاع: رزقي ريدهو، خوردي أمات، إلكان باجوت.

خط الوسط: ساندي والاش، إيفار جينر، براتاما أرهان.

الهجوم: يعقوب سايوري، رافاييل سترويك، مارسيلينو فيردينان