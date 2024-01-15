كأس الرابطة.. الاتحاد السكندري يهزم بلدية المحلة بهدف نظيف

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره بلدية المحلة بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

احرز هدف فوز الاتحاد السكندري اللاعب بنيامين بواتينج في الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليحقق زعيم الثغر الفوز الثاني له على التاولى ببطولة كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من:عمر صلاح وهشام صلاح وسيف تقا وإسلام أبو سليمة والحبيب حسن وعمر الوحش وخالد الغندور وعمرو صالح وعبد الغني محمد وبنجامين لواتينج وبيكالي أوبامي.

ولعب بلدية المحلة بتشكيل كالتالى:

محمود ماهر ومحمد صابر ومحمد رجب وإبراهيم شتا وأحمد مجدي وإسلام مرزوق والسيد عوض ومحمد أشرف ومحمد أميسي ومحمد عادل أمو وكريم أشرف .