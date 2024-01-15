محمد عودة يعود لقيادة المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يعود طلعت محرم لمنصب المدرب العام ومدير التعاقدات واستمرار الجهاز المعاون دون تغيير.

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واتخذ مجلس الإدارة قراره ليتولى عودة قيادة الفريق مجددا بصفته أحد أبناء النادي المخلصين وبعد فترة مؤقتة قضاها طلعت محرم في منصب المدير الفني عمل فيها بجهد كبير وتجاوز فترة صعبة كان يمر بها الفريق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجهاز الفني الجديد سيتولى المهمة مباشرة بعد جلسة تم عقدها مع المدير الفني محمد عودة والمهندس محسن صلاح تم فيها الاتفاق على خريطة الفترة المقبلة وآلية العمل في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة.



