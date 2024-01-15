توخيل يكشف أسباب تألق نجم بايرن ميونخ هذا الموسم

تحدث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن تألق ليروي ساني خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ويقدم ساني مستويات أكثر من رائعة مع بايرن ميونخ هذا الموسم وحصل على ثقة توخيل بالفعل.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة إي إس بي إن: “أعتقد أننا تأثرنا لأننا نحب بعضنا البعض. إنه يعرف جيدًا ما أطلبه منه وأطلب منه الكثير. رأيت على أرض الملعب أنه يتمتع بقوة بدنية مذهلة، لذلك قلت له في وقت مبكر جدًا، بهذه القوة البدنية يجب عليك السيطرة على الدوري”.

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وأضاف توخيل في حديثه عن ساني: “رأينا أن أفضل أرقامه جاءت من الجانب الأيسر، أيضًا في مانشستر سيتي. لذلك قمنا بتبادل المراكز خلال الموسم مع كينجسلي كومان. لقد ساعد ذلك كثيرًا، على الرغم من أنه ربما كان كذلك، لم يعجبني الأمر كثيرًا في البداية. ارتباطه باللعب مع هاري جيد جدًا”.